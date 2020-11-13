«ВПК-Агро» сенсаційно переміг «Олімпік» у Кубку України з футболу

13 листопада визначився останній учасник четвертого раунду (1/8 фіналу) Кубка України сезону-2020/2021.

Команда Першої ліги "ВПК-Агро" із села Шевченківка Магдалинівського району Дніпропетровщини сенсаційно обіграла клуб Прем'єр-ліги донецький "Олімпік" - 1:0, передає Укрінформ.

Переможний м'яч на 47-й хвилині з пенальті забив Кирило Сидоренко. Матч завершився стадіоні "Метеор" у Дніпрі.

Таким чином, стали відомі усі пари 1/8 фіналу:

"Десна" (Чернігів) - "Зоря" (Луганськ)

"Агробізнес" (Волочиськ) - "Ворскла" (Полтава)

"ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Дніпро-1"

"Олександрія" - "Минай"

"Верес" (Рівне) - "Маріуполь"

"Нива" (Вінниця) - "Колос" (Ковалівка).

Базовий день матчів 1/8 фіналу - 2 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, поєдинки 1/4 фіналу Кубку України-2020/2021 відбудуться 3 березня 2021 року. На цьому етапі розпочнуть виступи чинний володар Кубка "Динамо" (Київ), та чемпіон України "Шахтар" (Донецьк).

Фінал турніру має пройти у Тернополі на міському стадіоні 12 травня.

Фото: uaf.ua.