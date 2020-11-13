Тенісист Стаховський захворів на COVID-19 і достроково завершив виступ у Братиславі

Кращий український тенісист Сергій Стаховський (№195 ATP) достроково завершив виступ на турнирі у Братиславі (Словаччина).

За словами самого гравця, у нього позитивний тест на COVID-19. Тенісист вже здав повторний тест, результати якого будуть відомі у п'ятницю ввечері, повідомляє Sport.ua.

Відзначимо, що 34-річному українцю довелося знятися з матчу 1/4 фіналу одиночного розряду, в якому Сергій мав грати проти Максиміліана Мартерера з Німеччини (242).

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Цікаво, що майбутній суперник німця - Антуан Оан із Франції (131) - також пройшов до 1/2 фіналу без боротьби.

Фото: atptour.com.