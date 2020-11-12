Молчанов і Стаховський програли парний чвертьфінал турніру у Братиславі

Українські тенісисти Денис Молчанов та Сергій Стаховський зупинилися у чвертьфіналі парного розряду турніру (ATP) серії Challenger Tour у Братиславі (Словаччина) із призовим фондом 44 тис 820 євро.

Київський дует поступився фінській парі Харрі Хеліоваара/Еміль Руусувуорі. - 6:4, 1:6, 4:10, передає Укрінформ.

Суперники провели на корті 1 годину 8 хвилин.

У півфіналі тенісисти з Фінляндії зустрінуться з переможцями протистояння Роман Арнеодо (Монако)/Альбано Оліветті (Франція) - Мануель Гінар/Артур Рендеркнек (обидва - Франція).

Як повідомлялося раніше, Стаховський зіграє у Братиславі у чвертьфіналі і в одиночному розряді. Путівку до півфіналу турніру Стаховський (№195 ATP) у п'ятницю розіграє з Максиміліаном Мартерером (Німеччина, 242).

Фото: btu.org.