Збірна України зіграє з командою Північної Македонії на футбольному Євро-2020

У четвер, 12 листопада, визначаються останні учасники фінального турніру чемпіонату Європи-2020 з футболу.

Збірна Північної Македонії в Тбілісі з рахунком 1:0 взяла гору над національною командою Грузії і зіграє в групі C Євро-2020 з Голландією, Україною та Австрією, передає Укрінформ.

Вирішальний м'яч на стадіоні "Динамо-Арена" імені Бориса Пайчадзе в грузинській столиці забив форвард італійського клубу "Дженоа" Горан Пандєв, який відзначився на 56-й хвилині.

До групи F до Португалії, Франції і Німеччини приєднається переможець поєдинку в Будапешті, де зійдуться команди Угорщини та Ісландії.

Представники групи В Іспанія, Швеція і Польща отримають суперника після матчу в Белфасті між Північною Ірландією і Словаччиною.

Четверту вакансію на Євро-2020 заповнить переможець белградського протистояння Сербія - Шотландія, який в групі D складе компанію Англії, Хорватії та Чехії.

Нагадаємо, чемпіонат Європи відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року. Вперше в 60-річній історії матчі фінальної стадії пройдуть по всьому континенту. Поєдинки турніру прийматимуть 12 міст Європи.

На фото: збірна Північної Македонії святкує перемогу над командою Грузії (Reuters).