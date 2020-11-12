Шевченко - про гру зі збірною Польщі: У нас було достатньо шансів забити

У товариському матчі з командою Польщі збірна України зіграла непогано, і справедливим результатом була б нічия.

Про це на пресконференції після матчу заявив головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко, передає кореспондент Укрінформу.

“Змістом гри я задоволений. У нас було достатньо шансів забити, зокрема і момент з пенальті. Цього було достатньо, щоб хоча б зіграти внічию. Україна однозначно не награла на поразку”,- заявив Шевченко.

Він зауважив, що у команди було достатньо моментів, українські футболісти били зблизька і здалеку, але підвела реалізація.

Шевченко підкреслив, що для української збірної важливими є дві наступні гри в Лізі націй, тож лідери команди Руслан Малиновський і Тарас Степаненко не грали, готуючись до цих матчів.

Тренер також зазначив, що воротар Андрій Лунін провів добру гру і помилився лише в епізоді, коли був забитий перший м’яч. Утім, запевнив Шевченко, помилка Луніна не позначиться на його перспективах у збірній.

Своєю чергою головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек заявив: “Ми радіємо перемозі. Ми усвідомлюємо, що грали з дуже доброю командою, яка, дивлячись на цю гру, була кращою”.

Бженчек підкреслив, що в деяких ситуаціях польській команді щастило, наприклад коли українці не забили пенальті. При цьому зауважив він, його підопічні зробили багато непотрібних помилок.

Як повідомлялося, товариський матч між збірними Польщі та України в Хожуві завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

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Авторами голів стали Кшиштоф Пьонтек, який відзначився на 40-й хвилині після грубої помилки голкіпера, та Якуб Модер (63).

Нагадаємо, футболісти збірної України 14 і 17 листопада проведуть заключні матчі у груповому турнірі Ліги націй УЄФА. Команда Андрія Шевченка на виїзді зійдеться зі збірними Німеччини та Швейцарії.