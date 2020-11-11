Збірна України поступилася футболістам Польщі у товариському матчі

Футболісти національної збірної України провели товариський матч, в якому на виїзді зустрілися з командою Польщі.

Поєдинок на Сілезькому стадіоні в Хожуві завершився з рахунком 2:0 на користь поляків, передає Укрінформ.

Авторами голів стали Кшиштоф Пентек, який відзначився на 40-й хвилині після грубої помилки голкіпера "синьо-жовтих" Андрія Луніна, та Якуб Модер (63).

У дебюті зустрічі пенальті не реалізував форвард "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко (12), який пробив з 11-метрової позначки у праву стійку воріт господарів.

Нагадаємо, футболісти збірної України 14 і 17 листопада проведуть заключні матчі у груповому турнірі Ліги націй УЄФА в яких команда Андрія Шевченка на виїзді зійдеться відповідно з командами Німеччини (Лейпциг) та Швейцарії (Люцерн).

Турнірне становище у групі 4 ліги А: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: uaf.ua.