Футбольні матчі в Україні гратимуть і у вихідні дні – Павелко

УАФ, УПЛ та ПФЛ провели нараду, на якій розробили пропозиції для МОЗ про продовження футбольних змагань до кінця року.

Президент УАФ Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що матчі чемпіонатів України не будуть скасовані у зв'язку з введенням карантину вихідного дня.

«Карантин вихідного дня, який починає діяти з 14 листопада, не завадить проведенню матчів чемпіонату України. Минулого тижня УАФ, УПЛ та ПФЛ провели нараду, на якій розробили пропозиції для МОЗ про продовження футбольних змагань до кінця року.

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Спільно і завдяки плідній співпраці з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим нам вдалося відстояти можливість продовження поєдинків УПЛ, першої та другої ліг, які призначені на вихідні дні», - написав Павелко.

Очікується, що нові обмеження не торкнуться і баскетбольного чемпіонату України, матчі якого до кінця року проходять на порожніх майданчиках.