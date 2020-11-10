Українка Монзуль судитиме матч Ліги націй – ЗМІ
Укрінформ
На рівні збірних українка раніше обслуговувала матч молодіжних команд Литви та Греції (2:0) у відборі на чемпіонат Європи в жовтні.
Директор телеканалів «Футбол» Олександр Денисов повідомив, що український арбітр отримає призначення на матч Ліги націй. Головною суддею однієї із зустрічей 5-го туру турніру буде Катерина Монзуль.
Для Монзуль це буде дебютний матч в Лізі націй. Який саме це матч - не уточнюється. УЄФА поки теж не опублікував імена арбітрів зустрічей найближчого туру.
Матчі 5-го туру Ліги націй зіграють 14-18 листопада.
Як повідомляв Укрінформ, 8 листопада 39-річна українка працювала на матчі 9-го туру УПЛ «Динамо» - «Шахтар» (0:3). Наприкінці першого тайму Монзуль вилучила капітана «Динамо» Сидорчука.