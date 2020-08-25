Українка Монзуль працюватиме на півфіналі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА

У понеділок, 25 серпня, в іспанському місті Сан-Себастьян, на стадіоні "Аноета", пройде перший півфінальний футбольний поєдинок жіночої Ліги чемпіонів-2019/2020, в якому гратимуть німецький "Вольфсбург" та іспанська "Барселона".

Як повідомляє пресслужба УАФ, харків'янка Катерина Монзуль виконуватиме обов’язки четвертого арбітра, передає Укрінформ. Інтернаціональну суддівську бригаду очолює угорка Каталіна Кульчар. Читайте також: Де дивитися матч Суперкубка-2020 "Шахтар" - "Динамо" Поєдинок розпочнеться о 21.00 за київським часом. Фото: uaf.ua.