Українка Монзуль працюватиме на півфіналі жіночої Ліги чемпіонів УЄФА
Укрінформ
У понеділок, 25 серпня, в іспанському місті Сан-Себастьян, на стадіоні "Аноета", пройде перший півфінальний футбольний поєдинок жіночої Ліги чемпіонів-2019/2020, в якому гратимуть німецький "Вольфсбург" та іспанська "Барселона".
Як повідомляє пресслужба УАФ, харків'янка Катерина Монзуль виконуватиме обов’язки четвертого арбітра, передає Укрінформ.
Інтернаціональну суддівську бригаду очолює угорка Каталіна Кульчар.
Поєдинок розпочнеться о 21.00 за київським часом.
Фото: uaf.ua.