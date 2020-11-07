«Олександрія» мінімально перемогла вдома «Львів» у матчі УПЛ

Футболісти "Олександрії" здолали у суботу "Львів" (1:0) у грі 9-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Єдиний м'яч на арені "Ніка" в Олександрії на 70-й хвилині з пенальті забив Максим Третьяков, передає Укрінформ.

Донецький "Олімпік" та "Маріуполь" зіграли у результативну нічию - 3:3.

Голи: Беніто (36), Сергій Політило (79), Ібрагім Каргбо (90+4) - Данило Сікан (44, з пенальті), Дмитро Мишньов (45+2, з пенальті), В'ячеслав Танковський (73).

7 листопада також зустрінуться чернігівська "Десна" та закарпатський "Минай" (початок о 19.30; транслюватиме телеканал "Футбол 2").

На неділю, 8 листопада, заплановані поєдинки львівського "Руха" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області (14.00; "Футбол 1"), київського "Динамо" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "2+2"), луганської "Зорі" з полтавською "Ворсклою" (19.30; "Уніан-ТБ").

Розпочався тур у п'ятницю. "Дніпро-1" поступився вдома ковалівському "Колосу" - 0:2.

Голи: Євген Селезньов (25, з пенальті), Євген Смирний (58).

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Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (8), "Колос" - 15 (9), "Десна" - 13 (8), "Олімпік" - 13 (9), "Олександрія" - 13 (9), "Маріуполь" - 12 (9), "Зоря" - 10 (8), "Дніпро-1" - 8 (9), "Минай" - 6 (7), "Інгулець" - 6 (8), "Львів" - 4 (8), "Рух" - 3 (8).

Фото: football24.