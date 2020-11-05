Нещерет потрапив до збірної туру Ліги чемпіонів за версією Whoscored

Молодий голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет увійшов до команди кращих гравців 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Після гостьового матчу з "Барселоною" український воротар набрав 9,1 бала з 10-ти, завдяки чому потрапив до символічної збірну туру ЛЧ за версією видання Whoscored.

У збірній туру також опинилися Лайнер, Штіндль і Плеа з менхенгладбахської "Боруссії", футболісти "Баварії" Боатенг, Лукас Ернандес і Кімміх, а також Жота і Мане з "Ліверпуля", Ачербі з "Лаціо" та Корона із "Порту".

18-річний Нещерет дебютував у Лізі чемпіонів матчем проти "Барселони" (1:2), здійснивши 12 сейвів за поєдинок, що є одним з рекордних показників в історії турніру.

Футбол: fcdynamo.kiev.ua.