Нещерет потрапив до збірної туру Ліги чемпіонів за версією Whoscored

Нещерет потрапив до збірної туру Ліги чемпіонів за версією Whoscored

Укрінформ
Молодий голкіпер київського "Динамо" Руслан Нещерет увійшов до команди кращих гравців 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Після гостьового матчу з "Барселоною" український воротар набрав 9,1 бала з 10-ти, завдяки чому потрапив до символічної збірну туру ЛЧ за версією видання Whoscored

У збірній туру також опинилися Лайнер, Штіндль і Плеа з менхенгладбахської "Боруссії", футболісти "Баварії" Боатенг, Лукас Ернандес і Кімміх, а також Жота і Мане з "Ліверпуля", Ачербі з "Лаціо" та Корона із "Порту".

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18-річний Нещерет дебютував у Лізі чемпіонів матчем проти "Барселони" (1:2), здійснивши 12 сейвів за поєдинок, що є одним з рекордних показників в історії турніру.

Футбол: fcdynamo.kiev.ua.

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