Куман: «Динамо» - дуже конкурентна команда

Головний тренер іспанського футбольного клубу "Барселона" Роналд Куман прокоментував домашню перемогу над київським "Динамо" у 3-у турі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Голландський наставник каталонців, зокрема, зазначив, що динамівці впевнено почувалися на "Капм Ноу", повідомляє пресслужба киян.

"Динамо" - це дуже конкурентна команда, яка упевнено почувалася. Могла бути нічия, але чудово себе проявив тер Штеген. Марк-Андре показав, що він великий воротар. Добре грав не лише наш воротар, голкіпер киян теж діяв відмінно. Іноді ти заслуговуєш більшого. Може, ми заслуговували меншого, але виграли. Знаємо, які моменти потрібно поліпшити. Дали занадто багато простору супернику і багато грали без м'яча. Потрібно вчитися на помилках і покращувати свою гру", - сказав Куман.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти київського "Динамо" провели поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому на виїзді поступилися іспанській "Барселоні" (1:2).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.