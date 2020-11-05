Прогнози на матчі Ліги Європи від Олександра Шовковського

Груповий етап Ліги Європи підійшов до свого екватора і вже за підсумками третього туру деякі команди можуть гарантувати собі місце в плей-офф.

Чого чекати від найцікавіших матчів аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Лестер» - «Брага»: гості не програють. Коефіцієнт - 2

Матч лідерів групи. Переможець поєдинку гарантує собі путівку у плей-офф і зробить великий крок до виходу з групи з першого місця. Ніхто не здивується, якщо «Лестер» гратиме без лідерів. Команді Брендана Роджерса куди важливіша боротьба за топ-4 в АПЛ.

Команда Роджерса дебютувала в ЛЄ з двох поспіль перемог: вдома над «Зорею» (3:0) і на виїзді над АЕКом (2:1). У «Лестера» 6 очок і наступна перемога гарантує вихід у плей-офф.

В АПЛ справи у «Лестера» теж вдалі. «Лиси» набрали 15 очок у 7 матчах (5 перемог, 2 поразки) і посідають 2-е місце. В останньому турі «Лестер» переконливо обіграв на виїзді «Лідс» (4:1). У гостей м’ячі забивали: Тілеманс-2, Барнс, Варді.

Португальці також почали груповий етап ЛЄ з двох перемог. «Брага» обіграла на своєму полі АЕК (3:0) і на виїзді «Зорю» (2:1). Разом з «Лестером» португальці ділять перше місце, маючи однакові показники по забитим і пропущеним м’ячам (5:1).

У 17 останніх матчах в ЛЄ «Брага» програла лише двічі (11 перемог, 4 нічиї). На виїзді в ЛЄ у команди серія з 6 перемог при лише одній поразці.

В чемпіонаті Португалії «Брага» набрала 12 очок в 6 матчах (4 перемоги, 2 поразки) і посідає 3-є місце. Відзначимо, що після двох поразок на старті «Брага» виграла 4 матчі поспіль.

«Лестер» - «Брага». Прогноз

Єврокубковий досвід допоможе гостям не програти. Голів побачимо небагато, «Брага» стримає недостатньо вмотивований «Лестер» і все може скінчитися бойовою нічиєю.

Прогноз на матч «Арсенал» - «Мольде»: команди заб’ють не більше 3 м’ячів. Коефіцієнт - 1.8

Можна майже не сумніватися в тому, що саме лондонці та норвежці в підсумку стануть командами, що гарантують собі вихід із групи. Однак зараз їх головна мета - визначити сильнішого в очній зустрічі.

«Арсенал» очолює групу, набрав 6 очок, пропустив всього один м’яч. Минулого року команда грала у фіналі турніру. Якщо брати до уваги виключно результати у Лізі Європи, то «Арсенал» - у повному порядку.

Однак у внутрішніх турнірах справи лондонської команди виглядають неоднозначно. «Каноніри» перемогли «Ліверпуль» у Суперкубку та у Кубку ліги. Але в АПЛ після семи турів підопічні Мікеля Артети набрали 12 очок (4 перемоги та 3 поразки). Навряд чи можна бути цим задоволеним, однак є й позитив. В минулому турі проти МЮ «Арсенал» здобув мінімальну перемогу, вперше майже за 6 років перегравши суперника із так званої «великої шістки» на виїзді. Тож, хоча б в цьому сенсі, але прогрес помітний.

Щодо «Мольде», він зіграв в шести поєдинках минулого місяця, здобув чотири перемоги в національній першості Норвегії, і ще дві - в Лізі Європи. Окремо варто відзначити тріумф над лідером першості «Буде-Глімт» - вдома підопічні Ерлінга Мое нанесли супернику дуже яскраву поразку, обігравши його із рахунком 4:2.

«Арсенал» - «Мольде». Прогноз

Буде нелегко. «Дандолк» лондонці здолали в 3 м’ячі, із «Мольде», цілком ймовірно, все обмежиться 1-2 голами. Головне - втримати свої ворота сухими.

Прогноз на матч «Мілан» – «Лілль»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт – 1.8

«Мілан» лідирує у групі H Ліги Європи, здобувши дві впевнені перемоги. «Лілль» йде другим, з чотирма очками. Отже у італійців є шанс піти у відрив, а у французів – вийти на перше місце.

Кожного тижня кількість матчів, у яких «Мілан» не програє, зростає. Зараз їх уже 24 – останньої поразки «россонері» зазнали ще в березні, до паузи на карантин. Минулого тижня команда Стефано Піолі зіграла три матчі: поділила очки з «Ромою» (3:3), перемогла «Спарту» (3:0) та «Удінезе» (2:1).

«Лілль», як і «Мілан», ще жодного разу не програв у сезоні 2020/21. Команда Крістофа Галтьє не лідирує у чемпіонаті Франції, але відстає від ПСЖ лише на два очки – це дуже солідний результат.

У Лізі 1 «Лілль» має п’ять перемог та чотири нічиї. У всіх матчах, які «Лілль» виграв, команда не пропустила – загальний рахунок 11:0. В Лізі Європи також без поразок: 4:1 на полі «Спарти», 2:2 вдома з «Селтіком».

«Мілан» – «Лілль». Прогноз

Навряд чи «Мілану» буде так просто з «Ліллем», як проти «Спарти» тиждень тому. Французи будуть чинити опір і, найімовірніше заб’ють. Але це не означає, що серія «Мілана» без поразок закінчиться.