АПЛ: «МЮ» програв вдома «Арсеналу»

«Манчестер Юнайтед» не може виграти вдома вже 4 матчі поспіль.

В центральному матчі 7-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» програв на своєму полі «Арсеналу» 0:1, повідомляє Укрінформ. Гості вийшли вперед на 69-й хвилині – пенальті реалізував Обамеянг. «Арсенал» втримав мінімальну перевагу і переміг 1:0. Читайте також: «МЮ» - «Арсенал». Прогноз на матч від Олександра Шовковського «Арсенал» набрав 12 очок (7 матчів) і піднявся на 8-е місце. «МЮ» посідає 15-е місце (7 очок після 6 матчів). В першій трійці АПЛ розташувалися: 1.«Ліверпуль» - 16 (7), 2.«Евертон» - 13 (7), 3.«Саутгемптон» - 13 (7). Фото: Getty Images