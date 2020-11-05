«Зоря» сьогодні приймає АЕК у матчі Ліги Європи УЄФА

Футболісти луганської "Зорі" у четвер, 5 листопада, проведуть поєдинок третього туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому підопічні Віктора Скрипника зійдуться з грецьким АЕКом.

Матч "Зоря" - АЕК, який відбудеться на "Славутич-Арені" у Запоріжжі, транслюватиме телеканал "Футбол 2", початок о 22.00, повідомляє Укрінформ.

Зустріч обслуговуватиме бригада арбітрів з Шотландії, яку очолює 41-річний Вільям Коллум.

В іншому матчі групи G англійський “Лестер” прийматиме португальську “Брагу”.

У перших турах “Зоря” поступилася “Лестеру” на виїзді (0:3) та “Бразі” вдома (1:2). АЕК у свою чергу програв “Бразі” (0:3) та “Лестеру” (1:2).

Турнірне становище: "Лестер" - 6 очок, "Брага" - 6, "Зоря" - 0, АЕК - 0.

Фото: zarya-lugansk.com.