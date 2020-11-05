Якби забили раніше, вдалося б зіграти з іншим рахунком – Циганков

Віктор Циганков каже, що «Динамо» на рівних грало проти «Барселони».

Хавбек «Динамо» Віктор Циганков вважає, що команда мала всі шанси не програти «Барселоні» (1:2) в матчі ЛЧ, повідомляє Укрінформ.

«Якби ще один свій момент використали, можливо, привезли б одне очко. Але склалося так, як склалося. Я задоволений командою. Ми вийшли грати один за одного, кожен момент відпрацьовували разом.

Програли, але з честю. Коли з'явилися моменти, зрозуміли, що з цим суперником можна грати. Залишали великі простори, були моменти. Напевно, якби забили раніше, вдалося б зіграти з іншим рахунком.

Звичайно, треба забивати. Це досвід. Ми ростемо всі разом, у нас молода команда, тому через такі матчі набираємо свій досвід. Розуміємо, яка у нас група, які команди. Зробимо все можливе, щоб була євровесна. А як вийде з грандами грати - інше питання.

Ми виходимо на кожен матч, щоб перемагати. Виходить чи ні, але команда залишає всі свої сили на полі, намагається виконувати настанови тренера», - сказав Циганков в ефірі «Футбол 2».

Як повідомляв Укрінформ, футболісти київського «Динамо» провели поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому на виїзді поступилися іспанській «Барселоні» (1:2).

Фото: сайт ФК "Динамо"