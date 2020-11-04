Наставник АЕКа Каррера не полетів на матч із

Наставник АЕКа Каррера не полетів на матч із "Зорею" через хворобу

Укрінформ
Головний тренер грецького футбольного клубу АЕК (Афіни) Массімо Каррера не полетів з командою до Запоріжжя на матч 3-го туру Ліги Європи проти луганської "Зорі".

Учора ввечері у 56-річного італійського наставника грецької команди піднялася температура, Каррера розповів про це клубному лікарю, повідомляє грецьке видання Onsports

Уранці симптоми не змінилися, тому Каррера залишився в Греції. Найближчим часом тренер здасть тест на коронавірус.

АЕК відправився на матч із "Зорею" у складі 24-х футболістів. Серед них - українці Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

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Поєдинок "Зоря" - АЕК пройде у четвер без глядачів на трибунах "Славутич-Арени". Початок матчу - о 22.00.

Турнірне становище у квартеті G Ліги Європи: "Лестер" (Англія) - 6 очок, "Брага" (Португалія) - 6, "Зоря" - 0, АЕК - 0.

Фото: onsports.gr.

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