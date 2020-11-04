Наставник АЕКа Каррера не полетів на матч із "Зорею" через хворобу

Головний тренер грецького футбольного клубу АЕК (Афіни) Массімо Каррера не полетів з командою до Запоріжжя на матч 3-го туру Ліги Європи проти луганської "Зорі".

Учора ввечері у 56-річного італійського наставника грецької команди піднялася температура, Каррера розповів про це клубному лікарю, повідомляє грецьке видання Onsports.

Уранці симптоми не змінилися, тому Каррера залишився в Греції. Найближчим часом тренер здасть тест на коронавірус.

АЕК відправився на матч із "Зорею" у складі 24-х футболістів. Серед них - українці Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

Поєдинок "Зоря" - АЕК пройде у четвер без глядачів на трибунах "Славутич-Арени". Початок матчу - о 22.00.

Турнірне становище у квартеті G Ліги Європи: "Лестер" (Англія) - 6 очок, "Брага" (Португалія) - 6, "Зоря" - 0, АЕК - 0.

Фото: onsports.gr.