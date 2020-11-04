Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи УЄФА "Зоря" - АЕК

5 листопада футболісти луганської "Зорі" проведуть у Запоріжжі матч 3-го туру групової стадії Ліги Європи проти грецького АЕКа.

Букмекери в цьому поєдинку віддають невелику перевагу гостям, за яких, до слова, виступають українці Дмитро Чигринський та Євген Шахов, передає Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill ставки на перемогу луганчан приймає з коефіцієнтом 2,87, на нічию - 3,20, на виграш АЕКа - 2,50.

Команди раніше жодного разу не зустрічалися між собою в єврокубках. На нинішній груповій стадії Ліги Європи обидва клуби статували невдало. Турнірне становище у квартеті G: "Лестер" (Англія) - 6 очок, "Брага" (Португалія) - 6, "Зоря" - 0, АЕК - 0.

На матчі працюватиме шотландська бригада суддів на чолі з Вільямом Коллумом. Головному арбітру допомагатимуть лайнсмени Девід Макгірхі та Шон Керр, четвертий арбітр - Ніколас Волш.

Поєдинок "Зоря" - АЕК відбудеться у четвер на "Славутич-Арені" без глядачів на трибунах. Початок матчу - о 22.00. У прямій трансляції зустріч покаже телеканал "Футбол 2".

Фото: zarya-lugansk.com.