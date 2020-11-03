Матч Ліги Європи УЄФА "Зоря" - АЕК пройде у Запоріжжі без глядачів

Футбольний поєдинок 3-го туру Ліги Європи "Зоря" - АЕК (Афіни) відбудеться у Запоріжжі за порожніх трибун.

Луганський клуб звернувся до МОЗ за дозволом на відвідування зустрічі уболівальниками, проте міністерство повідомило про неможливість присутності глядачів, повідомляє пресслужба "Зорі".

Також буде обмежена кількість медіа, які висвітлюватимуть цю зустріч.

Поєдинок "Зоря" - АЕК відбудеться у четвер, 5 листопада, на "Славутич-Арені". Початок матчу - о 22.00.

Фото: stadion.zp.ua.