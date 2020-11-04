Американський баскетболіст Лакі Джонс залишив "Черкаські Мавпи"
Укрінформ
Захисник Лакі Джонс залишив клуб української баскетбольної Суперліги "Черкаські Мавпи".
Як передає Укрінформ, американець припинив співпрацю за сімейними обставинами. Сторони вже розірвали угоду, повідомляє пресслужба ФБУ.
З початку сезону Джонс зіграв чотири матчі у Суперлізі. У середньому він набирав 16,7 очка, робив 4,5 підбирання за поєдинок. РЕ (рейтинг ефективності) гравця - 14.5, що є найкращим показником у складі клубу і 17-м в українській Суперлізі.
"Черкаські Мавпи" посідають десяту сходинку в турнірній таблиці.
Фото: fbu.ua.