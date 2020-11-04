Майкі Гарсія назвав причину поразки Ломаченка від Лопеса

Ексчемпіон світу з боксу Майки Гарсія вважає, що колишній лідер легкого дивізіону українець Василь Ломаченко перед боєм з американцем Теофімо Лопесом не випромінював тієї впевненості, яка була у нього раніше.

На думку Гарсії, Ломаченко некомфортно почувався у легкій вазі, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Це був хороший бій. Перед поєдинком я переглянув церемонію зважування. На відео було видно, що Лопес упевнений в собі. Він справжній легковаговик. Не знаю, я просто не побачив у Ломаченка тієї впевненості, яка була в нього перед попередніми боями, - зазначив ексчемпіон зі США. - Я бачив, що він зосереджений, але колишньої впевненості не помітив. Подивився на послужний список Ломаченка і на імена суперників, з якими він боксував. Звичайно, Ломаченко відрізняється відмінною роботою ніг, добре використовує кути, але він пропускав удари і отримував синці від бійців В- та С-класу".

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Як повідомляв Укрінформ, 23-річний американець Лопес став у ніч на 18 жовтня наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії легкої ваги, відібравши у Лас-Вегасі (Невада, США) у 32-річного Ломаченка чемпіонські пояси WBC, WBA Super та WBO.

Фото: klitschko-brothers.com.