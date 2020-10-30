Тайсон пообіцяв нокаут у своєму першому поєдинку після повернення

Легендарний американський боксер, колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі 54-річний Майк Тайсон пообіцяв нокаутувати свого суперника Роя Джонса у запланованому на 28 листопада поєдинку.

За словами Тайсона, він налаштований на бій дуже рішуче, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Я перебуваю у повному блаженстві. Це те, чим я займався усе своє життя, починаючи з 13-ти років, - заявив Тайсон. - Моя мета - вийти на ринг з найкращими намірами в своєму житті і "вимкнути" мого суперника, саме так".

Крім того, Майк зазначив, цей бій не стане для нього останнім: "Я працюватиму, поки функціонуватиме Legends Only League. Маю намір займатися цим, хочу допомогти багатьом людям. Моє гасло: віддати іншим набагато більше, ніж отримав сам".

Фото: klitschko-brothers.com.