Бондаренко зіграє з мексиканкою Сарасуа на старті турніру ITF у Чарльстоні

Українка Катерина Бондаренко успішно подолала кваліфікаційний бар'єр на турнірі Міжнародної тенісної федерації (ITF) в американському місті Чарльстон із призовим фондом $100 тисяч.

У фіналі відбору до основної сітки змагань Бондаренко завдала поразки Марі Бенуа з Бельгії - 6:3, 6:2, передає Укрінформ.

Суперницею Бондаренко у першому колі турніру буде мексиканка Рената Сарасуа.

На старті парного розряду змагань Бондаренко і Ольга Говорцова з Білорусі здобули вольову перемогу над американками Еммою Наварро і Кеннеді Шаффер - 2:6, 6:4, 10:8.

У чвертьфіналі українсько-білоруський тандем зустрінеться з австралійсько-єгипетським дуетом Астра Шарма - Маяр Шеріф.

Фото: USTA.