Футболіста Марадону прооперують через згусток крові у мозку

Легендарному аргентинському футболісту Дієго Марадоні проведуть операцію на головному мозку.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Як зазначається, у голові легенди футболу виявлено згусток крові.

Лікар 60-річного футболіста невролог Леопольдо Луке зазначив, що проблема, найімовірніше, спричинена аварією, хоча Марадона сказав, що не пам’ятає жодного конкретного інциденту. За словами фахівця, у 2005 році Марадона переніс операцію на шлунку, щоб скинути 50 кілограмів, і це зробило його схильним до анемії.

Лікар запевнив, що операція, яку мають провести Марадоні, «рутинна», а пацієнти, які її перенесли, зазвичай залишають лікарню протягом 24-48 годин

Марадона, який зловживав наркотиками і алкоголем, раніше переніс два серцеві напади і заразився гепатитом.

Поряд із бразильцем Пеле, якому минулого місяця виповнилося 80 років, Марадона вважається одним з найвидатніших футболістів усіх часів. Його гол «Рука Бога» у ворота Англії в 1986 році є одним із найбільш суперечливих в історії чемпіонатів світу.