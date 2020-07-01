Марадона може очолити збірну Іспанії з футболу - ЗМІ

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона може змінити Луїса Енріке на посаді наставника збірної Іспанії.

Як повідомляє Marca, це можливо, якщо Антоніо Торрес стане новим президентом Федерації футболу Іспанії (RFEF), так як Торрес вже досяг попередньої домовленості з аргентинським фахівцем.

Відзначається, що в разі призначення Марадони перед національною командою стоятиме завдання виходу в фінал чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Нинішній наставник збірної Іспанії Луїс Енріке очолює команду з літа 2018 року.

Фото: EPA-EFE/Arduin Mauricio.