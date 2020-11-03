Матч «Барселона» - «Динамо» відбудеться, усі нові тести киян негативні

В Барселоні кияни зіграють без багатьох гравців основного складу.

«Динамо» успішно здали нові тести на коронавірус перед матчем третього туру групового етапу Ліги чемпіонів з «Барселоною», повідомляє Тribuna.com.

Всі результати тестів в Іспанії - негативні. Матч відбудеться в запланований час - 4 листопада о 22:00.

Як повідомляв Укрінформ, 2 листопада «Динамо» підтвердило нові випадки коронавірусу в команді у 6 футболістів, асистента тренера і 4 співробітників. Раніше повідомлялося про коронавірус у Дениса Бойка, Георгія Бущана і Віталія Миколенка.