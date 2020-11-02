Матч «Барселона» - «Динамо» можуть відкласти
«Барселона» стурбована спалахом коронавірусу в «Динамо» перед матчем 3-го туру ЛЧ і зв'язалася з керівництвом київського клубу. Делегацію «Динамо» з аеропорту в Барселоні відправлять на ізоляцію, повідомляє Digisport.
У вівторок о 10-й ранку кияни пройдуть додаткове тестування. Можливість проведення вечірнього тренування визначать тільки після отримання результатів тестів.
Також існує ймовірність, що матч проти «Барселони» можуть перенести, якщо в складі киян будуть ще позитивні тести.
На матч з «Барселоною» в Іспанію вилетіли 19 футболістів. У «Динамо» в заявці є 13 гравців зі списку А, це мінімум, який потрібен по протоколу на матч ЛЧ.
Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» підтвердило нові випадки коронавірусу в команді у 6 футболістів, асистента тренера і 4 співробітників. Раніше повідомлялося про коронавірус у Дениса Бойка, Георгія Бущана і Віталія Миколенка.
4 листопада «Динамо» в гостях має зіграти проти «Барселони» в ЛЧ.