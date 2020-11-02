До заявки "Динамо" на матч із "Барселоною" потрапили 19 футболістів

У понеділок, 2 листопада, делегація київського футбольного клубу "Динамо" вирушає до Іспанії на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони".

Як передає Укрінформ, до заявки на матч потрапили 19 гравців, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

Склад "Динамо":

воротарі - Нещерет, Моргун, Ігнатенко;

захисники - Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;

півзахисники - Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Леднєв, Циганков, Шепелєв;

форварди - Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.

У зв'язку із позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді у Барселоні Бущан, Бойко, Миколенко, Караваєв, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаїшвілі та Дуелунд.

Не зможе взяти участь у матчі й Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку і пропустить гру через дискваліфікацію. Однак до Барселони капітан "біло-синіх" вирушає разом з командою.

Також нагадаємо, що в лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич.

Поєдинок, "Барселона" - "Динамо" відбудеться в середу, 4 листопада.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.