До заявки "Динамо" на матч із "Барселоною" потрапили 19 футболістів
Як передає Укрінформ, до заявки на матч потрапили 19 гравців, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".
Склад "Динамо":
воротарі - Нещерет, Моргун, Ігнатенко;
захисники - Забарний, Кендзьора, Попов, Сирота, Шабанов;
півзахисники - Андрієвський, Буяльський, Вербич, де Пена, Леднєв, Циганков, Шепелєв;
форварди - Клейтон, Родрігес, Русин, Супряга.
У зв'язку із позитивними тестами на COVID-19 не зможуть допомогти команді у Барселоні Бущан, Бойко, Миколенко, Караваєв, Гармаш, Шапаренко, Белуце, Цитаїшвілі та Дуелунд.
Не зможе взяти участь у матчі й Сергій Сидорчук, який у попередньому турі отримав червону картку і пропустить гру через дискваліфікацію. Однак до Барселони капітан "біло-синіх" вирушає разом з командою.
Також нагадаємо, що в лазареті команди перебувають Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич.
Поєдинок, "Барселона" - "Динамо" відбудеться в середу, 4 листопада.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.