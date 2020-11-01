Перед «Барселоною» у «Динамо» ще п’ять футболістів вибули через коронавірус

Позитивні тести на коронавірус здали Караваєв, Шапаренко, Цитаїшвілі, Дуелунд і Белуце.

П'ять футболістів «Динамо» здали позитивні тести на коронавірус, повідомив головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков.

Це захисник Олександр Караваєв, а також хавбеки Микола Шапаренко, Георгій Цитаїшвілі, Міккель Дуелунд і Тудор Белуце.

Також позитивний результат у асистента головного тренера Мірчі Луческу - Еміля Караса і лікарів команди. У більшості хвороба проходить безсимптомно.

Раніше коронавірус підтвердили у Дениса Бойка, Георгія Бущана і Віталія Миколенка.

Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада «Динамо» в гостях зіграє проти «Барселони» в ЛЧ, 8 листопада - зустріч проти «Шахтаря» в УПЛ.