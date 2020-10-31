УПЛ: "Динамо" перемогло "Дніпро-1" і залишається одноосібним лідером

Футболісти київського "Динамо" здобули у суботу перемогу над "Дніпром-1" (2:1) у восьмому турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'яч на НСК "Олімпійський" у складі "Динамо" забив Віктор Циганков (43-тя хвилина); у гостей - Олександр Назаренко (22). На 34-й хвилині власні ворота вразив захисник дніпрян Володимир Адамюк, передає Укрінформ.

Результати інших матчів, які були зіграні 30-31 жовтня:

"Шахтар" (Донецьк) - "Міріуполь" - 4:1

Голи: Тайсон (26-та хвилина, з пенальті, 75), Георгій Судаков (44), Алан Патрік (64, з пенальті) - Сергей Горбунов (72);

"Колос" (Ковалівка) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:2

Євген Селезньов (86, з пенальті) - Беніто (17), Шахаб (62, з пенальті);

"Олександрія" - "Десн" (Чернігів) - 2:2

Євген Банада (72), Артем Сітало (82) - Андрій Тотовицький (39, з пенальті), Будківський (84)

Вилучення: Максим Імереков ("Десна", 89).

На неділю, 1 листопада, в чемпіонаті заплановані поєдинки закарпатського "Миная" зі львівським "Рухом" (початок о 14.00; транслюватиме телеканал "Футбол 1"), "Львова" з полтавською "Ворсклою" (17.00; "Футбол 1"), "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з луганською "Зорею" (19.30; "Футбол 1").

Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (7), "Десна" - 13 (8), "Олімпік" - 12 (8), "Колос" - 12 (8), "Маріуполь" - 11 (8), "Олександрія" - 10 (8), "Зоря" - 9 (7), "Дніпро-1" - 8 (8), "Інгулець" - 5 (7), "Минай" - 5 (6), "Рух" - 2 (7), "Львів" - 1 (6).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.