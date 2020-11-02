Україна прийматиме волейбольне Євро-2023 серед чоловічих збірних

Україна буде однією з чотирьох країн-господарок чоловічого чемпіонту Європи з баскетболу разом з Італією, Болгарією та Чорногорією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.

У кожній з груп Євро-2023 гратимуть по 6 національних збірних, загалом - 24 команди. Групові матчі проходитимуть в одне коло. До плей-офф із секстетів виходять по чотири збірні.

Точні дати турніру поки невідомі. Країни-господарки мають автоматичну путівку на чемпіонат.

"Заявку на проведення чемпіонату ми подали минулого понеділка, а після цього президент Європейської конфедерації волейболу Александар Борічич підтвердив, що Україні дають одну з чотирьох груп фінальної частини Евроволея-2023", - розповів президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.

Керівництво ФВУ плекає надію, що цей грандіозний континентальний форум відбудеться на новій – яскравій та сучасній арені, побудованій спільними зусиллями держави та спонсорів, яка стане справжньою спортивною інфраструктурною "перлиною" всієї нашої країни.

"Тим більше, наскільки відомо, волейбол є одним із захоплень багатьох державних мужів…", - зазначає сайт нвціональної федерації.

Фото: fvu.in.ua.