Волейбол: Україна подасть заявки на проведення "Золотої Євроліги" та чемпіонату Європи
Наша країна подасть заявки на проведення фінальних раундів жіночої "Золотої Євроліги"-2021 та чоловічого чемпіонату Європи, про це пресслужбі національної Федерації волейболу повідомив її президент Михайло Мельник.
"Ми поспілкувалися з віцепрезидентами федерації, членами виконкому ФВУ і дійшли спільної згоди. Вже 26 жовтня відправимо до Європейської конфедерації волейболу офіційні заявки на проведення в нашій країні фінальних раундів жіночої "Золотої Євроліги"-2021 та чоловічого чемпіонату Європи-2023", - сказав Мельник.
Він підкреслив, що Європейська конфедерація волейболу та її керівник Александар Борічич дуже зацікавлена в розширенні географії нових країн, які готові брати на себе організацію найпрестижніших континентальних змагань.
Фото: fvu.in.ua.