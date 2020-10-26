Волейбол: Україна подасть заявки на проведення "Золотої Євроліги" та чемпіонату Європи

Україна претендуватиме на організацію двох престижних волейбольних міжнародних змагань.

Наша країна подасть заявки на проведення фінальних раундів жіночої "Золотої Євроліги"-2021 та чоловічого чемпіонату Європи, про це пресслужбі національної Федерації волейболу повідомив її президент Михайло Мельник.

"Ми поспілкувалися з віцепрезидентами федерації, членами виконкому ФВУ і дійшли спільної згоди. Вже 26 жовтня відправимо до Європейської конфедерації волейболу офіційні заявки на проведення в нашій країні фінальних раундів жіночої "Золотої Євроліги"-2021 та чоловічого чемпіонату Європи-2023", - сказав Мельник.

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Він підкреслив, що Європейська конфедерація волейболу та її керівник Александар Борічич дуже зацікавлена ​​в розширенні географії нових країн, які готові брати на себе організацію найпрестижніших континентальних змагань.

Фото: fvu.in.ua.