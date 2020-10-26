Волейбол: Україна подасть заявки на проведення

Волейбол: Україна подасть заявки на проведення "Золотої Євроліги" та чемпіонату Європи

Укрінформ
Україна претендуватиме на організацію двох престижних волейбольних міжнародних змагань.

Наша країна подасть заявки на проведення фінальних раундів жіночої "Золотої Євроліги"-2021 та чоловічого чемпіонату Європи, про це пресслужбі національної Федерації волейболу повідомив її президент Михайло Мельник.

"Ми поспілкувалися з віцепрезидентами федерації, членами виконкому ФВУ і дійшли спільної згоди. Вже 26 жовтня відправимо до Європейської конфедерації волейболу офіційні заявки на проведення в нашій країні фінальних раундів жіночої "Золотої Євроліги"-2021 та чоловічого чемпіонату Європи-2023", - сказав Мельник.

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Він підкреслив, що Європейська конфедерація волейболу та її керівник Александар Борічич дуже зацікавлена ​​в розширенні географії нових країн, які готові брати на себе організацію найпрестижніших континентальних змагань.

Фото: fvu.in.ua.

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