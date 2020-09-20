Українки виграли юніорський чемпіонат Європи з пляжного волейболу

Український дует Ангеліна Хміль - Тетяна Лазаренко завоював золоті медалі на юніорському чемпіонаті Європи з пляжного волейболу (гравці до 18-ти років), який заершився в Юрмалі (Латвія).

У фіналі континентальної першості Хміль і Лазаренко з рахунком 2:0 (21:18 21:19) обіграли своїх співвітчизниць Анну Чечельницьку і Дар'ю Романюк, яким дісталося "срібло", повідомляє Укрінформ. Читайте також: Волейболістки Хіміка і Прометея зустрінуться у відборі Ліги чемпіонів У чоловічому фіналі українці Євген Бойко і Владислав Омельчук зустрічаються з латвійської парою Крістіанс Фокертос - Карліс Абелітіс. Фото: cev.eu.