Українки виграли юніорський чемпіонат Європи з пляжного волейболу

Українки виграли юніорський чемпіонат Європи з пляжного волейболу

Укрінформ
Український дует Ангеліна Хміль - Тетяна Лазаренко завоював золоті медалі на юніорському чемпіонаті Європи з пляжного волейболу (гравці до 18-ти років), який заершився в Юрмалі (Латвія).

У фіналі континентальної першості Хміль і Лазаренко з рахунком 2:0 (21:18 21:19) обіграли своїх співвітчизниць Анну Чечельницьку і Дар'ю Романюк, яким дісталося "срібло", повідомляє Укрінформ.

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У чоловічому фіналі українці Євген Бойко і Владислав Омельчук зустрічаються з латвійської парою Крістіанс Фокертос - Карліс Абелітіс.

Фото: cev.eu.

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