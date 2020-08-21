Волейболістки Хіміка і Прометея зустрінуться у відборі Ліги чемпіонів

Волейболістки Хіміка і Прометея зустрінуться у відборі Ліги чемпіонів

Укрінформ
Унікальний випадок в історії українського волейболу - одразу дві команда (кам'янський "Прометей" та южненський "Хімік") отримали путівки у розіграш Ліги чемпіонів.

Жеребкування турніру, однак, визначило, що українські клуби зійдуться між собою вже у першому раунді кваліфікації, повідомляє XSport.

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Перший матч відбору ЛЧ команди проведуть 22-24 вересня у Кам'янському, а матч-відповідь - 29 вересня-1 жовтня у Південному.

Фото: vc.khimik.com.ua.

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