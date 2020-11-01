«Львів» вперше виграв, «Ворскла» вперше програла у сезоні футбольної Прем'єр-ліги
У поєдинку 8-го туру львів'яни вдома взяли гору над полтавською "Ворсклою" з рахунком 1:0, повідомляє Укрінформ.
Вирішальний м'яч на 27-й хвилині забив Назарій Нич, якому асистував бразильський форвард Шина.
"Ворскла" зазнала першої поразки у нинішньому сезоні і поступилася другим місцем у турнірній таблиці донецькому "Шахтарю".
На неділю, 1 листопада, запланований також поєдинки "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з луганською "Зорею".
Результати інших матчів туру:
"Шахтар" (Донецьк) - "Маріуполь" - 4:1
голи: Тайсон (26-та хвилина, з пенальті, 75), Георгій Судаков (44), Алан Патрік (64, з пенальті) - Сергей Горбунов (72);
"Колос" (Ковалівка) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:2
голи: Євген Селезньов (86, з пенальті) - Беніто (17), Шахаб (62, з пенальті);
"Олександрія" - "Десна" (Чернігів) - 2:2орскла
голи: Євген Банада (72), Артем Сітало (82) - Андрій Тотовицький (39, з пенальті), Пилип Будківський (84);
"Дніпро-1" - "Динамо" (Київ) - 1:2
голи: Олександр Назаренко (22) - Володимир Адамюк (34 - автогол), Віктор Циганков (43);
"Минай" (Закарпаття) - "Рух" (Львів) - 0:0.
Турнірне становище: "Динамо" - 17 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (8), "Десна" - 12 (8), "Колос" - 12 (8), "Маріуполь" - 11 (8), "Олімпік" - 9 (8), "Зоря" - 9 (7), "Олександрія" - 9 (8), "Дніпро-1" - 8 (8), "Минай" - 6 (7), "Інгулець" - 5 (7), "Львів" - 4 (7), "Рух" - 3 (8).
фото: facebook.com/fclviv.