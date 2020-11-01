«Минай» і «Рух» зіграли без голів у матчі чемпіонату України з футболу

Закарпатський «Минай» і львівський «Рух» зіграли внічию у поєдинку 8-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Матч на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 0:0, повідомляє Укрінформ.

На неділю, 1 листопада, заплановані також поєдинки "Львова" з полтавською "Ворсклою", "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з луганською "Зорею".

Результати інших матчів туру:

"Шахтар" (Донецьк) - "Маріуполь" - 4:1

голи: Тайсон (26-та хвилина, з пенальті, 75), Георгій Судаков (44), Алан Патрік (64, з пенальті) - Сергей Горбунов (72);

"Колос" (Ковалівка) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:2

голи: Євген Селезньов (86, з пенальті) - Беніто (17), Шахаб (62, з пенальті);

"Олександрія" - "Десна" (Чернігів) - 2:2

голи: Євген Банада (72), Артем Сітало (82) - Андрій Тотовицький (39, з пенальті), Пилип Будківський (84);

"Дніпро-1" - "Динамо" (Київ) - 1:2

голи: Олександр Назаренко (22) - Володимир Адамюк (34 - автогол), Віктор Циганков (43).

Турнірне становище: "Динамо" - 17 очок (після 7-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (7), "Десна" - 12 (7), "Колос" - 12 (7), "Маріуполь" - 11 (8), "Олімпік" - 9 (7), "Зоря" - 9 (7), "Олександрія" - 9 (7), "Дніпро-1" - 8 (7), "Минай" - 6 (7), "Інгулець" - 5 (7), "Рух" - 3 (8), "Львів" - 1 (6).

Фото: ФК "Минай".