«Реал» повернувся на перше місце в Ла Лізі

Мадридський клуб переміг «Уеску».

В матчі 8-го туру чемпіонат Іспанії (Ла Ліги) «Реал» на своєму полі обіграв «Уеску» 4:1, повідомляє Укрінформ.

Мадридський «Реал» здобув п’яту перемогу в сезоні. Команда Зінедіна Зідана обіграла на своєму полі «Уеску» 4:1. У складі «Реала» м’ячі забили: Бензема-2, Азар, Вальверде.

Український воротар «Реала» Андрій Лунін провів увесь матч в запасі.

«Реал» повернувся на перше місце турнірної таблиці Ла Ліги. У команди 16 очок після 7 матчів. Друге місце посідає «Реал Сосьєдад» - 14 (7). В 8-у турі «Реал Сосьєдад» зіграє 1 листопада на виїзді з «Сельтою».

Інший іспанський гранд – «Барселона» набрала лише 7 очок і посідає 12-е місце. У 8-у турі «Барселона» зіграє 31 жовтня на виїзді з «Алавесом».

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