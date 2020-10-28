«Реал» відігрався у «Боруссії» з Менхенгладбаху в матчі Ліги чемпіонів УЄФА

В основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА завершилися матчі першого ігрового дня другого туру групового етапу розіграшу.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти донецького «Шахтаря» на НСК "Олімпійський" в Києві зіграли внічию з міланським «Інтером» - 0:0.

Суперник «гірників» в квартеті В німецька «Боруссія» з Менхенгладбаха на своєму полі не втримала переможний рахунок у матчі з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом», зігравши у підсумку внічию - 2:2.

На дубль Тюрама, який відзначився на 33-й і 58-й хвилинах, "Реал" в кінці зустрічі відповів голами Бенземи (87) і Каземіро (90+3).

Турнірне становище: «Шахтар» - 4 очки, «Боруссія» (М) - 2, "Інтер" - 2, «Реал» - 1.

Наступну гру «Шахтар» проведе у вівторок, 3 листопада, на столичному НСК «Олімпійський» проти «Боруссії» (М).

Результати матчів вівторка.

Група А: «Локомотив» (Росія) - «Баварія» (Німеччина) - 1:2; «Атлетико» (Іспанія) - «Зальцбург» (Австрія) - 3:2.

Група В: «Шахтар» (Донецьк, Україна) - «Інтер» (Італія) - 0:0; «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - «Реал» (Мадрид, Іспанія) - 2:2.

Група С: «Марсель» (Франція) - «Манчестер Сіті" (Англія) - 0:3; «Порту» (Португалія) - «Олімпіакос» (Греція) - 2:0.

Група D: «Ліверпуль» (Англія) - «Мідтьюлланд» (Данія) - 2:0; «Аталанта» (Італія) - «Аякс» (Голландія) - 2:2.

Фото: realmadrid.com.