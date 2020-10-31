УХЛ: «Маріуполь» здобув першу перемогу в історії

УХЛ: «Маріуполь» здобув першу перемогу в історії

Укрінформ
Дебютант ліги обіграв «Крижаних Вовків». 

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 3-го туру регулярного чемпіонату «Маріуполь» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 3:1, повідомляє Укрінформ.

Дебютант УХЛ – «Маріуполь» здобув першу перемогу в історії клубу. На своєму льоду приазовці обіграли столичних «Крижаних Вовків» - 3:1. У складі господарів шайби закинули: Чердак, Бондаренко, Мазур.

Читайте також: УХЛ: «Кременчук» обіграв «Маріуполь»

Сьогодні зіграють ще один матч 3-го туру: «Донбас» - «Білий Барс» (17:00).  

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 2-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 9:2, а «Сокіл» (Київ) обіграв на виїзді «Дніпро» (Херсон) – 7:4.

Фото: сайт УХЛ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-