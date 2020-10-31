Джошуа: Я адаптувався до стилю Усика

Чинний чемпіон світу з боксу за версіями WBO, WBA та IBF у суперважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа заявив, що знає, як діяти в рингу з колишнім абсолютним чемпіоном світу у крузервейті Олександром Усиком.

На думку Джошуа, українець не є для нього серйозною загрозою, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"У другому бою з Енді Руїсом я адаптувався до стилю Усика. Бити й не пропускати удари - це солодка наука боксу. Ти вчишся цього в аматорах. Я провів на аматорському рингу два з половиною роки, тому можу адаптувався до різних стилів, - зазначив Джошуа. - Усик довго виступав в аматорах і переніс стиль "бити й не пропускати" до профі".

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Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня на Wembley Arena у Лондоні Усик зустрінеться в рингу з іншим брітанцем - Дереком Чісорою. Український боксер захищатиме статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.

Фото: klitschko-brothers.com.