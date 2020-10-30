Воротар «Динамо» Бойко здав позитивний тест на коронавірус – ЗМІ

На сьогодні в складі київської команди залишився лише один здоровий воротар.

Голкіпер «Динамо» Денис Бойко здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє Meta-ratings.

Тест він здав після повернення до Києва після матчу проти «Ференцвароша» (2:2) в ЛЧ. У цій зустрічі Бойко провів на полі всі 90 хвилин.

Також п'ять позитивних тестів здали співробітники бази «Динамо». Раніше коронавірус підтвердили у Георгія Бущана і Віталія Миколенка.

Перед матчами з «Дніпром-1» в УПЛ та «Барселоною» в ЛЧ в розпорядженні Мірчи Луческу залишається лише один воротар Руслан Нещерет.

Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня в матчі УПЛ «Динамо» прийматиме в Києві «Дніпро-1».