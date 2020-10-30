Усик – Чісора: тінь проти кулака

Другий бій Олександра Усика у суперважкій вазі відбудеться 31 жовтня в Лондоні, початок – о 23:00.

31 жовтня в Лондоні Олександр Усик проведе свій другий бій у суперважкій вазі (хевівейті). Нагадаємо, він дебютував в цій ваговій категорії рік тому, коли зустрівся з Чаззом Візерспуном. Тоді Усик здобув впевнену перемогу, його суперник просто відмовився виходити на восьмий раунд.

Тепер же Олександра чекає бій з Дереком Чісорою, який також рік не виходив в ринг. На кону стоятиме статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO, яким зараз володіє Ентоні Джошуа. Згідно з прогнозами аналітиків Parimatch шанси на перемогу на стороні Усика - 80%, тоді як у Чісори лише 17% (ще в 3% оцінюється нічия).

Дерек Чісора в 2012 році зустрічався з Віталієм Кличком і програв рішенням суддів. Але запам'ятався найбільше своєю поведінкою, спочатку він дав ляпаса Віталію на зважуванні, потім перед боєм плюнув в обличчя Володимиру Кличку. З Усиком Чісора поки що поводиться скромніше, але теж намагається вколоти опонента. Нещодавно Дерек виклав гумористичне відео, в якому Олександр зі своїми партнерами намагається безуспішно сховатися на машині від Чісори і його менеджера Девіда Хея.

Що ж стосується майбутнього поєдинку, то не можна не відзначити досвід Чісори як в хевівейті, так і в професіоналах. 36-річний Дерек почав кар'єру в супертяжах в 2007 році. 33-річний Олександр перейшов в профі в 2013 році, а в 2019 році піднявся з крузервейта в хевівейт. Натомість, Усик може похвалитися золотою медаллю Олімпіади-2012. Також у нього бездоганний послужний список (17 перемог, 13 нокаутом). У Дерека був 41 бій (32 перемоги, 23 нокаутом, 9 поразок, з яких 3 нокаутом).

Швидше за все, Чісора намагатиметься притиснути Усика до канатів, щоб завдавати серії потужних ударів, тому Олександру важливо не застоюватися. Дерек володіє нокаутуючим ударом, але щоб його завдати, він повинен зблизитися з опонентом. У випадку з Усиком потрібно враховувати ще й те, що Олександр перевершує Дерека і в зрості (191 проти 187) і в розмаху рук (198 проти 188). І, тим не менш, вступати в розмін з таким панчером Усику не варто.

З огляду на всі ці фактори і те, що Чісора відмінно тримає удари, можна очікувати, що поєдинок дійде до чемпіонських раундів. І якщо до того часу Дерек не підсяде, бій буде дуже непростим для Усика.

Нагадаємо, 31 жовтня Олександр Усик поб'ється проти Дерека Чісори. Поєдинок проведуть на Арені О2 в Лондоні - організатори планують запустити на арену до двох тисяч глядачів.

Подивитися поєдинок можна на онлайн-майданчику MEGOGO. Початок - не раніше 23:00.