Чісора захоче сильно мене вдарити, але я не буду просто дивитися на це – Усик

Український боксер обіцяє в суботу чистий і красивий бокс.

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик прокоментував на прес-конференції майбутній поєдинок з британцем Дереком Чісорою.

«Ніякої війни не буде. Це все Дерека слова. Я приніс мир і це буде класний, чистий і красивий бокс. Звичайно, Чісора захоче сильно мене вдарити, але я не буду просто дивитися на це.

Чому всі говорять про якийсь тест? Я постійно боксую з великими хлопцями. Я боксував в WSB з великими суперниками, які хотіли сильно мене вдарити, вони були дуже важкими. Я постійно б'юся з якимись важковаговиками. Все своє життя я долаю якихось важковаговиків.

Ще раз скажу. Якби царя звірів визначали за вагою, це був би слон, а не тигр. Ми це все побачимо в суботу. Якщо ви вважаєте мене маленьким - добре, ми це все побачимо в суботу», - сказав Усик.

Як повідомляв Укрінформ, 31 жовтня Олександр Усик поб'ється проти Дерека Чісори. Поєдинок проведуть на стадіоні «Вемблі» в Лондоні - організатори планують запустити на арену до двох тисяч глядачів.

Подивитися поєдинок можна на онлайн-майданчику MEGOGO. Початок - не раніше 23:00.