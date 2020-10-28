УХЛ: «Донбас» обіграв «Крижаних Вовків»

Друга перемога в сезоні «Донбасу».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 2-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» переміг на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 9:2, повідомляє Укрінформ.

«Донбас» здобув другу перемогу на старті сезону. На своєму льоду в Дружківці «Донбас» впевнено обіграв «Крижаних Вовків» - 9:2. У складі господарів шайби закинули: Сигарьов, Разумов, Бірюков, Шишлянников, Туркін, Костіков-2, Захаров, Кожевников.

Сьогодні в матчі 2-го туру також зіграють «Дніпро» (Херсон) і «Сокіл» (Київ). Тур закриється 29 жовтня поєдинком «Маріуполь» - «Кременчук».

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 1-го туру регулярного чемпіонату «Дніпро» (Херсон) обіграв на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 4:3, а «Донбас» переміг «Кременчук» 3:2.

Фото: сайт УХЛ