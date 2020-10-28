Скрипник: "Зоря" віддасть усі сили, аби повернути інтригу в нашій групі

29 жовтня футболісти луганської "Зорі" проведуть в Запоріжжі поєдинок другого туру Ліги Європи УЄФА проів португальської "Браги".

На сьогоднішній передматчевій пресконференції головний тренер українського клубу Віктор Скрипник заявив, що його підопічні хочуть порадувати хорошою грою і зроблять все, аби повернути інтригу у групу G, повідомляє пресслужба ФК "Зоря".

"Для "Зорі" це буде дуже важливий матч, з огляду на те, що ми програли у першому турі. Ми віддамо всі сили, аби повернути інтригу в нашій групі і виступити гідно... Якщо порівняти минулі поєдинки "Зорі" з "Брагою", то в португальському клубі збереглося практично 80 відсотків складу. Ці гравці нам добре знайомі. У нас теж було не дуже багато змін у складі, але змінився стиль гри. Ми розуміємо, що "Брага" - це дуже зіграна команда. в якій грають технічні бразильці, португальці. Але ми хочемо показати наш рівень і постаратися зіграти з гарячим серцем та холодною головою", - сказав Скрипник.

Зустріч "Зоря" - "Брага" розпочнеться у четвер на "Славутич-Арені" о 19.55.

Турнірне становище у групі G Ліги Європи: "Лестер" (Англія) - 3 очки, "Брага" - 3, "Зоря" - 0, АЕК (Греція) - 0.

Фото: zarya-lugansk.com.