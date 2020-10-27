Букмекери дали прогноз на матч Ліги Європи "Зоря" - "Брага"

29 жовтня футболісти луганської "Зорі" прийматимуть у Запоріжжі португальську "Брагу" у грі другого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

На думку букмекерів, фаворитом у цьому поєдинку є гості з Апеннін, передає Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - компанія William Hill перемогу португальців оцінює коефіцієнтом 1,80, нічию - 3,70, успіх команди Віктора Скрипника - 4,33.

Одразу відзначимо, що матч групового етапу єврокубка пройде у Запоріжжі вперше. У стартовому турі "Зоря" програла на виїзді англійському "Лестеру" - 0:3, а "Брага" вдома з таким же рахунком перемогла грецький АЕК.

Клуби вже зустрічалися між собою на євроарені. У третьому відбірковому раунді Ліги Європи-2018/2019 "Зоря" після двох нічиїх вибила "Брагу" за рахунок виїзного голу (1:1 - в Україні, 2:2 - у Португалії).

З іншими португальськими командами "Зоря" не грала. Зате "Брага" провела з представниками України вже десять матчів і жодного разу не перемогла. В Україні цей португальський клуб має дві нічиїх і три поразки (усі від донецького "Шахтаря"). "Гірники" також тричі обігравали "Брагу" в Португалії.

"Зоря" не знає поразок у п'яти домашніх єврокубкових матчах поспіль, але безпосередньо на груповому етапі Ліги Європи виграла на власному полі лише одну із шести зустрічей - 2:1 у німецької "Герти" у сезоні-2017/2018.

Зустріч "Зоря" - "Брага" розпочнеться у четвер на "Славутич-Арені" о 19.55. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1".

Фото: zarya-lugansk.com.