Перша ліга: форвард "Гірника-Спорт" тричі забив "Металісту 1925"

Футболісти клубу "Гірник-Спорт " з міста Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавщини упевнено обіграли 26 жовтня харківський "Металіст 1925" (3:0) у дев'ятому турі чемпіонаті України серед команд Першої ліги.

Усі три м'ячі на полі стадіону "Юність" у Горішніх Плавнях забив 20-річний форвард Юрій Козиренко, який відзначився на 24-й, 51-й та 83-й хвилинах. "Гірник-Спорт" посунув харків'ян з другого місця турнірної таблиці, передає Укрінформ.

Результати інших поєдинків туру 9-го туру: "Верес" (Рівне) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 2:0, "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Миколаїв" - 0:1, "Кремінь" (Кременчук) - "ВПК-Агро" (Шевченківка Магдалинівського району Дніпропетровщини) - 2:0, "Волинь" (Луцьк) - "Полісся" (Житомир) - 1:0.

У понеділок також пройдуть поєдинки "Оболонь" (Київ) - "Кристал" (Херсон) та "Чорноморець" (Одеса) - "Нива" (Тернопіль).

Матч "Авангард" (Краматорськ) - "Альянс" (Липова Долина) запланований на вівторок, 27 жовтня.

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Становище лідерів Першої ліги на цю годину: "Чорноморець" - 18 очок (після 8-ми ігор), "Гірник-Спорт" - 17 (8), "Волинь" - 15 (7)."Металіст 1925" - 15 (8), "Верес" - 14 (7). "Миколаїв" - 14 (8).

Фото: ua-football.com.