Ласло Боднар: "Ференцварошу" до снаги перемогти "Динамо"

Угорський футболіст "Динамо" початку 2000-х років Ласло Боднар оцінив шанси киян у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти будапештського "Ференцвароша".

Ексзахисник вважає, що чемпіонам Угорщини до снаги перемогти "Динамо", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Минуло вже п'ятнадцять років з того часу, як я грав у футбол у Києві. Багато що змінилося і в світовому футболі, і в "Динамо". Однак залишилася головна динамівська "фішка" - фізична форма гравців. Щоправда, я бачив кілька матчів своєї колишньої команди і зауважив, що тактичний малюнок команди змінився. Мірча Луческу вважає за краще віддавати супернику простір у розрахунку на швидкі контратаки. У середині жовтня я спілкувався із Сергієм Ребровим, і ми зійшлися на думці: "Динамо" - хороша, згуртована команда, але вона не є непереможною. Перемога ж у цьому матчі принесе славу не лише "Ференцварошу", але й усьому угорському футболу", - заявив Боднар.

Поєдинок "Ференцварош" - "Динамо" розпочнеться у столиці Угорщини о 22.00. В іншому матчі групи G Ліги чемпіонів італійський "Ювентус" зіграє в Турині з іспанською "Барселоною".

Турнірне становище: "Барселона" - 3 очки, "Ювентус" - 3, "Динамо" - 0, "Ференцварош" - 0.

Фото: dynamo.kiev.ua.