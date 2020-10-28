Україна залишається 11-ю в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна в 5-річному клубному рейтингу УЄФА залишилася на 11-му місці, збільшивши відрив від Шотландії, яка йде слідом, до 0,325 бала.

Як повідомляв Укрінформ, у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА футболісти донецького «Шахтаря» зіграли внічию з італійським «Інтером» (0:0), заробивши 0,200 бала (1 набране очко ділиться на 5 команд, які стартували у єврокубках).

У поточній єврокампанії українські клуби набрали 3,400 бала, і це 12-й показник у сезоні.

Австрія, яка знаходиться на 10-му місці, не змогла набрати очки у вівторок - «РБ Зальцбург» зазнав поразки від «Атлетико» (2:3). Відставання України від Австрії скоротилося до 2,125 бала.

У середу, 28 жовтня, київське «Динамо» на виїзді проведе матч другого туру Ліги чемпіонів проти угорського «Ференцвароша», яким керує українець Сергій Ребров. А в четвер, 29 жовтня, луганська «Зоря» прийматиме португальську «Брагу» у другому турі Ліги Європи УЄФА.