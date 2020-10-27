«Шахтар» відстояв нічию з «Інтером» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Чемпіони України футболісти донецького "Шахтаря» провели другий поєдинок в основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/21, в якому "гірникам" вдалося відібрати очки у віцечемпіона Італії міланського «Інтера».

Матч «Шахтар" - «Інтер» на НСК «Олімпійський» у Києві завершився внічию 0:0, повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» з Менхенгладбаха о 22.00 за київським часом зійдеться з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».

Турнірне становище: «Шахтар» - 4 очки (після 2-х ігор), «Інтер» - 2 (2), «Боруссія» (М) - 1 (1), «Реал» - 0 (1).

Наступну гру «Шахтар» проведе у вівторок, 3 листопада, на НСК «Олімпійський» у Києві проти «Боруссії» (М).

Фото: Reuters.